Московская школьница передала мошенникам более 2 млн рублей из сейфа родителей
В Москве 16-летняя девушка стала жертвой мошенников и передала курьеру свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
По версии полиции, подростку позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы доставки. Они убедили девушку сообщить код из СМС, после чего заявили, что мошенники якобы получили доступ к персональным данным и от её имени уже осуществлён перевод денег на финансирование запрещённой организации. Девушку запугали уголовной ответственностью и потребовали «задекларировать» имущество, находящееся дома.
Узнав, что в квартире есть сейф, злоумышленники убедили школьницу забрать из него деньги родителей и передать их прибывшему курьеру. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.
Курьером оказался 52-летний житель Подмосковья. Он перевёл полученные деньги в криптовалюту и направил их другим участникам схемы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, его арестовали.
