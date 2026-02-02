Московская школьница передала мошенникам более 2 млн рублей из сейфа родителей

02 февраля 2026, 16:30

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Москве 16-летняя девушка стала жертвой мошенников и передала курьеру свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.