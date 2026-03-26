В Подмосковье выставили на торги более 360 га изъятых сельхозземель

Фото: пресс-служба Минимущества МО

13 участков земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 362,5 гектара, изъятых у недобросовестных владельцев, выставили на торги в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.





Участки расположены в пяти подмосковных округах. Новые владельцы должны будут вовлечь их в сельхозоборот.





«Площадь участков составляет от двух до 190 гектаров. Они расположены в округах Серпухов, Егорьевск, Орехово-Зуевский, Коломна и Богородский», — уточнил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.