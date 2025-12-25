В Подмосковье подвели итоги годовой работы инспекторов Минчистоты

25 декабря 2025, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Доме Правительства Московской области прошла итоговая в этом году встреча с инспекторами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. На ней обсудили результаты работы за 2025 год и определили задачи на следующий год, сообщили в ведомстве.





С приветственным словом к участникам обратился министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко. Он отметил, что системная и проактивная работа дала заметный эффект.

«Мы проанализировали итоги нашей работы за год — видим, что проактивные меры позволили сократить число обращений граждан по ключевым категориям на 30%, а также красную зону управляющих организаций на 35%. Наша работа сегодня — это обратная связь с населением. Инспекторы получают предложения и замечания от граждан, что позволяет оперативно реагировать на возникающие ситуации и принимать меры по их устранению на местах. Задача на будущий год — сохранить динамику и темпы. Мы закрепили ответственных сотрудников Министерства за муниципалитетами и конкретными территориями, сформировали маршруты обходов инспекторов и нанесли их на платформу «Яндекс.Вектор». Работу продолжаем. Есть к чему стремиться», — говорит министр.

Тут подпись документа