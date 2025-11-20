В Подмосковье подвели итоги первого сезона ИИ-контроля за парковками на газонах
Искусственный интеллект подключили в Московской области к борьбе с парковками на газонах в апреле текущего года. Сейчас сезон завершили. Его итогами поделились в подмосковном министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.
Нейросесть, выявляющую случаи парковки на газонах и фиксирующие номера машин-нарушителей, внедрили в 518 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Искусственный интеллект обнаружил 532 нарушения. По 135 их них вынесли административные постановления. Общая сумма выписанных штрафов составила 222 тысячи рублей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что там, где автовладельцы получили штрафы, количество нарушений снизилось на 40%.