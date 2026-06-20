Стали известны самые прибыльные подработки в Москве и Подмосковье

20 июня 2026, 06:11

РИА Новости: Самой прибыльной подработкой в Москве стала укладка плитки

Фото: iStock/PROMT8

В Москве самой прибыльной подработкой оказалась укладка керамической плитки и плитки из других материалов. За нее можно в среднем получить 155,3 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов «Авито Подработки».