Стали известны самые прибыльные подработки в Москве и Подмосковье
В Москве самой прибыльной подработкой оказалась укладка керамической плитки и плитки из других материалов. За нее можно в среднем получить 155,3 тыс. рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов «Авито Подработки».
На втором месте по доходу — ремонт автомобилей (147,4 тыс.), на третьем — общестроительные работы (122,7 тыс.). Также в топе маляры (116,9 тыс.) и автомеханики (111,9 тыс.).
В Московской области лидируют монтажники (155,5 тыс.), сборщики мебели (148,7 тыс.) и торговые представители (113,9 тыс.). В целом по региону в январе-мае средний предлагаемый доход при неполной занятости составил 48,8 тыс. рублей. Специалисты подчеркнули, что активность соискателей за год выросла на 15%.
Ранее специалист сети многопрофильных клиник «К+31» Игорь Гуляев объяснил, какие пластические операции являются самыми востребованными среди москвичек. Одной из них оказалась ринопластика, к которой прибегают девушки, желающие изменить форму или размер своего носа.
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