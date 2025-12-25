В Подмосковье подвели итоги урожая 2025 года

25 декабря 2025, 17:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области завершили уборочную кампанию 2025 года. Аграрии прошли весь сезон — от весенних посевов до последних выходов в поля. Общая площадь сельхозкультур в этом году составила 266 000 гектаров. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.