В Подмосковье подвели итоги урожая 2025 года
В Московской области завершили уборочную кампанию 2025 года. Аграрии прошли весь сезон — от весенних посевов до последних выходов в поля. Общая площадь сельхозкультур в этом году составила 266 000 гектаров. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
С полей региона собрали около 760 000 тонн яровых и озимых культур. Основную часть урожая составили зерновые и зернобобовые — 620 000 тонн. Еще почти 140 000 тонн — масличные культуры.
Хорошие результаты показало и овощеводство. Подмосковные хозяйства собрали порядка 376 000 тонн картофеля — его выращивали на площади 12 100 гектаров. Урожай овощей открытого грунта составил около 233 000 тонн. В него вошли капуста, морковь, свекла, лук и другие культуры. Кроме того, аграрии собрали около 2 500 тонн ягод.
Параллельно с уборкой в регионе формировали кормовую базу для животноводства. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах заготовили около 1,7 миллиона тонн кормов. Этого объема хватит, чтобы стабильно пройти зимне-стойловый период.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отмечают, что регион уже заложил основу под урожай следующего года. Осенью аграрии засеяли почти 98 000 гектаров озимых культур. Более 77 000 гектаров заняли озимая пшеница, рожь и тритикале, еще 20 700 — озимый рапс. Эти посевы перезимуют под снегом и пойдут в рост ранней весной.
