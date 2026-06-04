В Подмосковье погиб малыш, которого подросток катал на питбайке
В Домодедове трёхлетний ребёнок погиб в результате падения с питбайка, которым управлял 11-летний школьник. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка СКР.
По данным ведомства, ЧП произошло в закрытом коттеджном посёлке. Подросток катал на питбайке малыша и, не справившись с управлением, наехал на турник. В результате полученных при падении травм мальчик скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Устанавливаются причины произошедшего.
Читайте также: