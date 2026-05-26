В Раменском 12-летний питбайкер столкнулся с «Газелью» и погиб
Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском муниципальном округе, в результате которого погиб 12-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
ДТП произошло около одного из домов в деревне Ганусово.
«По предварительной информации, ребёнок, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем «Газель». В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте», – рассказали в пресс-службе.Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.