В Раменском 12-летний питбайкер столкнулся с «Газелью» и погиб

26 мая 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают обстоятельства ДТП в Раменском муниципальном округе, в результате которого погиб 12-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.





ДТП произошло около одного из домов в деревне Ганусово.

«По предварительной информации, ребёнок, управляя питбайком, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем «Газель». В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб на месте», – рассказали в пресс-службе.