ДТП с питбайком унесло жизнь подростка в Башкирии

31 мая 2026, 21:04

В Башкортостане 14-летний подросток погиб в результате столкновения питбайка с автомобилем Lada Granta. Трагедия произошла 31 мая, о чем сообщили в региональной прокуратуре.





Как уточнил представитель надзорного ведомства, водитель легковушки был трезвым. Правоохранительные органы проводят проверку. По предварительным данным, питбайк родители подарили школьнику на день рождения год назад, и мальчик катался на нем по территории дачи.





«В результате аварии водитель мототранспортного средства погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении.



