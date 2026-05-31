ДТП с питбайком унесло жизнь подростка в Башкирии
В Башкортостане 14-летний подросток погиб в результате столкновения питбайка с автомобилем Lada Granta. Трагедия произошла 31 мая, о чем сообщили в региональной прокуратуре.
Как уточнил представитель надзорного ведомства, водитель легковушки был трезвым. Правоохранительные органы проводят проверку. По предварительным данным, питбайк родители подарили школьнику на день рождения год назад, и мальчик катался на нем по территории дачи.
«В результате аварии водитель мототранспортного средства погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении.Ранее на трассе в ДНР произошло столкновение питбайка с легковым автомобилем, в результате которого погиб пассажир двухколесного транспортного средства. 16-летнего водителя питбайка госпитализировали с диагнозом «сотрясение головного мозга» и множественными ссадинами.