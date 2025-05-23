В Подмосковье погибли женщина и ребенок в аварии с микроавтобусом

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В Подмосковном Ногинске погибли женщины и ребенок в аварии с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе М-12 . Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины ребенка в ДТП», — передает ведомство.
Помимо этого известно о 10 пострадавших в происшествии. Авария произошла на 68-м километре трассы М-12. Попутное столкновение случилось между микроавтобусом и двумя легковушками. Минздрав сообщает, что на место происшествия выдвинулись 10 машин скорой помощи и один вертолет.
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