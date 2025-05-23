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В Подмосковье погибли женщина и ребенок в аварии с микроавтобусом

Фото: iStock/Bilanol

Фото: iStock/Bilanol

В Подмосковном Ногинске погибли женщины и ребенок в аварии с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе М-12 . Об этом сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров, а также гибель женщины ребенка в ДТП», — передает ведомство.

Помимо этого известно о 10 пострадавших в происшествии. Авария произошла на 68-м километре трассы М-12. Попутное столкновение случилось между микроавтобусом и двумя легковушками. Минздрав сообщает, что на место происшествия выдвинулись 10 машин скорой помощи и один вертолет.

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В подмосковном Комлесхозе объяснили, почему лоси выходят в города и на дороги
23 мая 2025, 22:50

Фото: iStock / R Lolli Morrow

В Подмосковье в последнее время дикие животные стали заходить в деревни, посёлки и даже в города. Нередко они также становятся участниками ДТП. В чём причина такого поведения, рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Сезонные кочёвки копытных животных проходят дважды в год – весной и осенью. В это время меняется рацион питания животных. В холодное время года лоси едят грубые веточные корма, хвою сосны. А весной и летом им доступны многие травянистые растения, в том числе водные и околоводные виды. Именно тяга к вкусному корму заставляет лосей в конце весны – начале лета совершать перекочёвки», – рассказали в ведомстве.
Кроме того, с потеплением на дорогах и полях лоси начинают искать продуваемые места для спасения от кровососущих насекомых, которые беспокоят животных.
«Чаще всего на дорогу выходят лоси-подростки. Они не так осторожны, как взрослые животные, поэтому попадают под колёса машин. Также одной из причин выхода молодняка на дороги становится поиск новых мест обитания. А оказавшись в черте города большинство животных уже не может самостоятельно выйти за его пределы. Испугавших уличного шума и людей, они получают травмы, попадают в аварии, разбиваются об изгороди и гибнут», – говорится в сообщении.
В ведомстве предложили единственный выход – быть предельно внимательными на дороге, особенно в тёмное время суток, соблюдать скоростной режим.

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К подмосковному сервису «Стройка рядом с домом» обратились свыше 650 тыс. раз
23 мая 2025, 22:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Жители Подмосковья более 650 тыс. раз воспользовались онлайн-сервисом «Стройка рядом с домом». Такие данные привели в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«С начала года сервисом воспользовались более 40 тыс. раз, а общее количество обращений с момента запуска превысило 650 тыс. Рост доверия к сервису говорит о том, что люди хотят участвовать в жизни своих городов. Только за последний год мы добавили данные более чем о тысяче новых объектах, и информация постоянно актуализируется», – рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Цифровой продукт доступен на Геопортале Подмосковья. Он позволяет узнать актуальную информацию о строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, в том числе детали о функциональном назначении, текущей стадии и наличии необходимых разрешений. Для получения сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер участка.

Сервис вызывает большой интерес уже шесть лет с момента его функционирования.
«Раньше для получения информации приходилось обращаться в ведомства. Теперь всё есть онлайн: от стадии стройки до фото. Это особенно важно для планирования — например, чтобы понять, появится ли в районе новая школа или поликлиника. «Стройка рядом с домом» – пример того, как технологии укрепляют диалог между властью и обществом», – пояснил гендиректор Мособлгеотреста Дмитрий Гаврилов.
С января по май этого года количество запросов на сервисе увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.

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Число погибших в аварии с автобусом в Подмосковье увеличилось до двух
23 мая 2025, 22:25

Фото: пресс-служба Прокуратуры МО

По факту гибели женщины и ребёнка в результате ДТП на 68-м км трассы М12 «Восток» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребёнка в ДТП», – говорится в сообщении.
В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии в Богородском городском округ Подмосковья.
«Около 20:00 на 64-м км автодороги М-12 столкнулись несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли женщина и ребёнок, ещё 10 человек пострадали», – говорится в сообщении.
Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки.

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Один человек погиб, 11 пострадали в аварии с микроавтобусом под Ногинском
23 мая 2025, 22:15

Фото: iStock / maxim4e4ek

Один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье. Среди пострадавших – трое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф. Задействован вертолёт санитарной авиации. Специалисты оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Проводится эвакуация пострадавших в стационары, подведомственные Минздраву Московской области», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».
Ранее в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции информировали, что ДТП случилось на 68-м километре трассы М-12 в городском округе Ногинск. По предварительным данным, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Под Ногинском в крупное ДТП попал микроавтобус с детьми
23 мая 2025, 21:52

Фото: пресс-служба ГАИ МО

Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП и перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье. Об этом сообщает ТГ-канал Baza.
«По предварительным данным, автобус столкнулся с двумя легковушками. По словам очевидцев, несколько человек получили травмы, среди них есть дети. На месте аварии работают оперативные службы. Туда следуют несколько автомобилей скорой помощи, направлен вертолёт. На трассе образовалась огромная пробка», – говорится в сообщении.
В пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции подтвердили информацию о ДТП и отметили, что устанавливают его обстоятельства.
«На 68-м километре трассы М-12 в городском округе Ногинск зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Число пострадавших уточняется», – отметили в ГАИ.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в аварии погиб ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Официально эти данные пока не подтверждены.

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