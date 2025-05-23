Тигры загрызли девятую жертву в Индии за почти две недели

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Девятую жертву в одном и том же индийском регионе растерзали тигры за 13 дней. Об этом пишет портал Hindustan Times.
Уточняется, что 23 мая пастух Банду Парашурам Ураде и его племянник Кишор Мадхукарм Ураде выгонял скот на выпас у границы заповедника Тадоба-Андхари в штате Махараштра.
Неожиданно на мужчин напал хищник, серьезно ранив 35-летнего Кишора и растерзав 55-летнего Банду. Кишор позвал на помощь, чудом добравшись до деревни. Тело его дяди обнаружили в лесу Косби неподалеку от заповедника. Кишор госпитализирован, а местные ищут зверя во избежание новых нападений.
Аналогичный случай произошел 14 мая, когда хищник убил 54-летнюю Качрабаи Бхарде, 13 мая жертвой зверя стала 30-летняя Бхуванешваи Бхендре, а 11 мая в лесу обнаружили останки 65-летней Нималы Шенде. Кроме того, 10 мая были убиты 55-летняя Кантабай Чоудхари с ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарикой Шенде.
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Неожиданно на мужчин напал хищник, серьезно ранив 35-летнего Кишора и растерзав 55-летнего Банду. Кишор позвал на помощь, чудом добравшись до деревни. Тело его дяди обнаружили в лесу Косби неподалеку от заповедника. Кишор госпитализирован, а местные ищут зверя во избежание новых нападений.
Аналогичный случай произошел 14 мая, когда хищник убил 54-летнюю Качрабаи Бхарде, 13 мая жертвой зверя стала 30-летняя Бхуванешваи Бхендре, а 11 мая в лесу обнаружили останки 65-летней Нималы Шенде. Кроме того, 10 мая были убиты 55-летняя Кантабай Чоудхари с ее 30-летней невесткой Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарикой Шенде.
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Никита Кротов