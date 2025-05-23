Стрельба в Воронежской области: личность стрелка установлена

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Стрельба произошла в Россоши Воронежской области. Как пишет Telegram-канал Baza, злоумышленником оказался некий 38-летний Владимир Т. Мужчина сбежал с места происшествия, сейчас его ищет полиция.
Перед этим источник сообщил, что примерно в 17:00 по Москве мужчина, стоявший у входа в магазин на вокзале, достал пистолет и начал хаотичную стрельбу. Один человек получил ранение, его увезли в реанимацию. В городе ввели план «Перехват».
Ранее стало известно, что росгвардейцы задержали двух подозреваемых в разбое на юго-западе Москвы. В ведомстве предоставили соответствующую видеозапись. Злоумышленников передали полицейским.
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Никита Кротов