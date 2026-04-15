В Подмосковье поймали банду мигрантов на краже оборудования из детского центра

15 апреля 2026, 12:16

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Пятерых приезжих из Центральной Азии в возрасте от 22 до 38 лет задержали в Пушкине сотрудники вневедомственной охраны при попытке похитить оборудование со «Станции юных техников». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы, патрулировавшие город, получили сигнал о проникновении в здание посторонних. Прибыв на место, они застали в детском центре мужчин, которые попробовали скрыться.





«Всех пятерых злоумышленников удалось задержать по горячим следам. Оказалось, что они перелезли через забор и собирались вынести со «Станции юных техников» станки, чтобы сдать их на металлолом», — говорится в сообщении.