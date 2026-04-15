В центре Москвы мужчина застрелил собственного сына из охотничьего ружья

В центре Москвы 77-летний мужчина из ружья застрелил своего 53-летнего сына
В центре Москвы мужчина застрелил собственного сына. Подробности приводит РЕН ТВ.



Трагедия произошла в квартире, расположенной в Товарищеском переулке. Вечером 14 апреля 77-летний москвич взял ружьё ИЖ-12 и во время конфликта застрелил своего 53-летнего сына.

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте. Сообщается, что погибший ранее отбывал наказание в тюрьме по «наркотической» статье. Помимо этого установлено, что жена нападавшего болеет раком.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. В ближайшее время следствие предъявит ему обвинение. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

Ранее в одной из квартир Подмосковья нашли тела двух мужчин.

Ольга Щелокова

