«‎Видели, как наш ребёнок гниёт»: Матери Калининграда рассказывают о трагедиях в роддоме

15 января 2026, 08:54

Роженицы Калининграда рассказали, как в роддоме калечили их детей

Фото: iStock/kittimages

В Калининграде растёт число рожениц, которые делятся ужасными историями о родах в местном перинатальном центре. Женщины сталкиваются с халатностью медиков и трагическими последствиями для своих детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.





Анжелика готовилась к рождению сына Савелия. Во время родов возникли сложности, и врачи начали выдавливать ребёнка. Мальчик родился с гематомой на голове и посиневшей кожей. После 44 дней в реанимации он скончался от сепсиса, вызванного травмой. Позже специалист сообщил, что маме следовало предложить кесарево сечение из-за узкого таза.



Вероника провела более суток в мучениях, умоляя врачей сделать операцию. Когда медики согласились, девочка появилась на свет без признаков жизни. Сердце удалось запустить лишь через 10 минут, но она прожила всего два дня. Женщина винит врачей за промедление.



Другие роженицы также столкнулись с ужасными последствиями. Ольга во время родов потеряла сознание под наркозом. Когда она пришла в себя, её ребёнок лежал с травмами. Врачи использовали щипцы, сломав четыре ребра и руку малыша. Анна заметила гематому на голове своего ребёнка после вакуумного извлечения. Позже другой специалист подтвердил переломы черепа.





«Фактически мы видели, как наш ребёнок гниёт заживо, но ничего не могли сделать», — сказала одна из пострадавших.