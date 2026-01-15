Крокодил растерзал ученика четвёртого класса, который купался перед уроками

15 января 2026, 05:44

ZNBC: В Замбии крокодил съел десятилетнего мальчика, который купался перед уроками

Фото: iStock/Carl Jani

В Замбии крокодил напал на десятилетнего школьника, когда тот купался перед уроками. Трагедия произошла на берегу озера Кариба в деревне Какамба, передает ZNBC.