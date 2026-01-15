Крокодил растерзал ученика четвёртого класса, который купался перед уроками
В Замбии крокодил напал на десятилетнего школьника, когда тот купался перед уроками. Трагедия произошла на берегу озера Кариба в деревне Какамба, передает ZNBC.
По словам командующего полицией Южной провинции Муно Намалонго, хищник атаковал четвероклассника по имени Винок Каббай и сразу утащил его под воду. Там он растерзал свою жертву.
Местные жители немедленно организовали спасательную операцию, однако спасти ребенка не вышло. Потребовалось около трех часов, чтобы обнаружить останки мальчика в 200 метрах от берега.
