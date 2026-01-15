Водитель выбросил из машины босую девушку на шоссе в Питере

15 января 2026, 04:10

«78.ru»: Водитель выбросил из машины девушку без обуви на Таллинском шоссе

Фото: iStock/welcomia

На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге водитель темного седана выбросил из автомобиля свою спутницу без обуви. Конфликт попал на запись камер наблюдения, передает Telegram-канал «78.ru».





На кадрах видно, как девушка, наполовину выпав из окна машины, пытается забраться обратно внутрь. Мужчина выходит из автомобиля, хватает женщину за куртку и протаскивает ее несколько метров по земле.



После короткой словесной перепалки ссора перерастает в потасовку, в ходе которой девушка получает удар по лицу. Она снова пытается проникнуть в салон, однако водитель резко трогается с места, из-за чего женщина падает.



Пострадавшей чудом удалось избежать наезда колесами автомобиля.



Согласно материалу, полиция уже устанавливает все детали произошедшего инцидента.