В Подмосковье поймали этническую банду вымогателей

14 апреля 2026, 09:25

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Участников этнической банды, подозреваемых в разбое и вымогательстве, задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, злоумышленники заказали картриджи с доставкой к дому в Кропоткинском переулке в Мытищах. Когда курьеры передавали товар, к их машине подошли участники банды, представились сотрудниками правоохранительных органов и стали избивать их, угрожать пистолетом и требовать деньги — якобы за совершение неких преступлений.





«Испуганные водитель и пассажир перевели на указанный бандитами счёт свыше 300 тысяч рублей. Потом злоумышленники продиктовали пострадавшим номер криптокошелька и велели перевести на него в течение недели десять миллионов рублей», — говорится в сообщении.