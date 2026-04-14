Житель Германии два года держал сына взаперти в фургоне
В немецком городе Хагенбах полиция освободила девятилетнего мальчика, который на протяжении двух лет находился в заточении в фургоне под контролем собственного отца. Об этом сообщает издание Metro.
Состояние спасенного ребенка шокировало правоохранителей. Полностью раздетый мальчик не мог ходить и лежал на куче мусора. У него не было доступа к туалету и базовым средствам гигиены. Как утверждают полицейские, отец заставлял сына мочиться в бутылки, а испражняться — в пакеты.
По словам стражей порядка, соседи неоднократно слышали детский голос из фургона. Однако мужчина убеждал их, что внутри находится кот.
Подозреваемый объяснил свои действия желанием защитить сына от 37‑летней партнерши. Он заявил, что женщина планировала отправить мальчика в психиатрическую клинику. При этом ранее у ребенка не выявляли расстройств.
Сейчас пострадавший проходит лечение в больнице. Его отцу предъявили обвинения в похищении и истязаниях. Кроме того, под опеку социальных служб передали 12‑летнюю сестру мальчика и десятилетнюю дочь сожительницы изверга. По версии полиции, женщина была в курсе происходящего, но не сообщила о преступлении.
