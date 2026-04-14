В Бурятии отец случайно подложил дочери яд вместо лекарства
Хобби жителя Бурятии закончилось трагедией для его дочери. Девочка умерла от отравления токсичным веществом.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина занимался изготовлением деревянных изделий с использованием эпоксидной смолы. В конце ноября прошлого года после работы в мастерской он перелил отвердитель (компонент смолы) в пустую бутылочку из‑под лекарства. Затем по неосторожности поставил флакон на полку вместе с обычными медицинскими препаратами.
Трагический финал наступил накануне Нового года. Когда девочка заболела, сожительница мужчины, не подозревая о подмене, дала ребенку жидкость из этого флакона. Девочка проглотила опасное вещество и умерла до приезда скорой помощи.
Следственные органы завершили проверку по факту гибели ребенка. Отец девочки предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.
