Достижения.рф

В Бурятии отец случайно подложил дочери яд вместо лекарства

Фото: iStock/spukkato

Хобби жителя Бурятии закончилось трагедией для его дочери. Девочка умерла от отравления токсичным веществом.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина занимался изготовлением деревянных изделий с использованием эпоксидной смолы. В конце ноября прошлого года после работы в мастерской он перелил отвердитель (компонент смолы) в пустую бутылочку из‑под лекарства. Затем по неосторожности поставил флакон на полку вместе с обычными медицинскими препаратами.

Трагический финал наступил накануне Нового года. Когда девочка заболела, сожительница мужчины, не подозревая о подмене, дала ребенку жидкость из этого флакона. Девочка проглотила опасное вещество и умерла до приезда скорой помощи.

Следственные органы завершили проверку по факту гибели ребенка. Отец девочки предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0