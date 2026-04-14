Российский полицейский жестоко издевался над мигрантом прямо в отделе

В Новосибирске экс-полицейский получил 7,5 лет колонии за избиение иностранца

Суд в Новосибирске приговорил экс-полицейского к 7,5 годам колонии строгого режима за избиение иностранца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.





Бывшего старшего оперуполномоченного признали виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий (статьи 163 и 286 УК). Вместе с ним осудили его знакомого, который получил семь лет колонии строгого режима.



По версии следствия, в начале 2024 года силовик вместе с приятелем незаконно ограничили свободу передвижения иностранца, избили его и потребовали передать им около трех миллионов рублей. Злоумышленники угрожали потерпевшему организовать в отношении него заведомо ложное уголовное преследование. Все эти преступления они совершали в дежурной части одного из отделов полиции.



