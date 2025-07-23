В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников
24-летнего жителя Балашихи задержали за пособничество телефонным мошенникам. Молодой человек забирал деньги у обманутых граждан и переводил своим «работодателям». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Заявление в полицию подал 56-летний житель Сергиева Посада. Он рассказал, что ему звонили неизвестные, проставлялись сотрудниками различных ведомств и служб и обманом убедили передать курьеру свои сбережения.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий курьера задержали. Полицейские также установили причастность задержанного к ещё одному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.Против молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и оставили под стражей до суда. Ведётся розыск остальных соучастников преступления.