В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников

23 июля 2025, 16:18

оригинал Фото: istockphoto.com/SAKDAWUT14

24-летнего жителя Балашихи задержали за пособничество телефонным мошенникам. Молодой человек забирал деньги у обманутых граждан и переводил своим «работодателям». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление в полицию подал 56-летний житель Сергиева Посада. Он рассказал, что ему звонили неизвестные, проставлялись сотрудниками различных ведомств и служб и обманом убедили передать курьеру свои сбережения.





«В результате оперативно-разыскных мероприятий курьера задержали. Полицейские также установили причастность задержанного к ещё одному эпизоду противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.