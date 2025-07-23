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Вооружённый ножом и луком неадекват ранил сотрудницу завода в Петербурге

Фото: iStock/maxim4e4ek

Неадекватный мужчина, вооружённый ножом и луком, ранил сотрудницу завода «Реконд» в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



По предварительной версии, мужчина выстрелил в женщину на проходной предприятия.

Персоналу оперативно было отдано распоряжение забаррикадироваться в кабинетах. На предприятии работают свыше 400 человек, указано на сайте «Реконд».

В настоящее время нападавший задержан. Его допрашивают сотрудники силовых структур и правоохранительных органов.

Проводится проверка по факту произошедшего. Также устанавливаются мотивы преступления.

Не уточняется, в каком состоянии находится пострадавшая.

Анастасия Чинкова

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