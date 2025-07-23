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Стало известно, что грозит семьям малолетних мигрантов, изнасиловавших калужскую девочку

Семьям детей, изнасиловавших девочку под Калугой, грозит депортация
Фото: iStock/SB Arts Media

Семьям малолетних мигрантов из Таджикистана, которые надругались над пятилетней девочкой под Обниском, грозит депортация. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Калужской области.



Дети помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, их родители — в центр временного содержания иностранных граждан. При этом родители одного из нападавших детей находятся в регионе незаконно.

«Рассматривается вопрос об их депортации», — передает ведомство.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru заявил, что подобные преступления должны быть максимально ужесточены. Также он предложил усилить присутствие правоохранителей в Калуге для проверки диаспор.

Напомним, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Лидия Пономарева

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