Стало известно, что грозит семьям малолетних мигрантов, изнасиловавших калужскую девочку
Семьям детей, изнасиловавших девочку под Калугой, грозит депортация
Семьям малолетних мигрантов из Таджикистана, которые надругались над пятилетней девочкой под Обниском, грозит депортация. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Калужской области.
Дети помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, их родители — в центр временного содержания иностранных граждан. При этом родители одного из нападавших детей находятся в регионе незаконно.
«Рассматривается вопрос об их депортации», — передает ведомство.Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с NEWS.ru заявил, что подобные преступления должны быть максимально ужесточены. Также он предложил усилить присутствие правоохранителей в Калуге для проверки диаспор.
Напомним, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.