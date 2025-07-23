Стало известно, что грозит семьям малолетних мигрантов, изнасиловавших калужскую девочку

23 июля 2025, 15:49

Семьям детей, изнасиловавших девочку под Калугой, грозит депортация

Фото: iStock/SB Arts Media

Семьям малолетних мигрантов из Таджикистана, которые надругались над пятилетней девочкой под Обниском, грозит депортация. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Калужской области.





Дети помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, их родители — в центр временного содержания иностранных граждан. При этом родители одного из нападавших детей находятся в регионе незаконно.

«Рассматривается вопрос об их депортации», — передает ведомство.