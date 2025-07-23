В Греции подросток пощупал молодую туристку в море и оказался в прокуратуре
Подросток из Бельгии пощупал молодую британскую туристку в море во время отдыха в Греции и оказался в прокуратуре в этот же день. Об этом пишет издание Daily Mail.
16-летняя пострадавшая пожаловалась, что её дважды трогали в море на Родосе. Она рассказала о произошедшем отцу, вместе с которым они обратились в полицию. Подозреваемым выступил 15-летний подросток, с которым школьница познакомилась в отеле и поддерживала дружеские отношения.
В тот же вечер бельгиец был задержан и доставлен в прокуратуру. Он не стал отрицать, что трогал девушку, однако отметил, что это было по обоюдному согласию.
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