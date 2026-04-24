В Подмосковье поймали магазинного вора, находящегося в федеральном розыске

24 апреля 2026, 12:02

Мужчину, попытавшегося похитить товары из одного из магазинов в Дмитрове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал поступил из гипермаркета. Охранники по камерам заметили, что один из посетителей выносит неоплаченное, и нажали на кнопку тревоги.





«Оказалось, что мужчина сложил в заранее приготовленные пакеты электронику, алкоголь и продукты питания, а на кассе оплатил только банку спиртного и связку бананов. Общая стоимость припрятанных товаров составила около 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.