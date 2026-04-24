Достижения.рф

В Подмосковье поймали магазинного вора, находящегося в федеральном розыске

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, попытавшегося похитить товары из одного из магазинов в Дмитрове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Сигнал поступил из гипермаркета. Охранники по камерам заметили, что один из посетителей выносит неоплаченное, и нажали на кнопку тревоги.

«Оказалось, что мужчина сложил в заранее приготовленные пакеты электронику, алкоголь и продукты питания, а на кассе оплатил только банку спиртного и связку бананов. Общая стоимость припрятанных товаров составила около 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
При проверке документов выяснилось, что недобросовестный покупатель — это ранее неоднократно судимый 45-летний житель Кемерова, который с марта прошлого года находится в федеральном розыске. Его передали полиции.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0