На горе Мунку-Сардык в Бурятии произошло второе ЧП за неделю
На бурятской горе Мунку-Сардык лавина накрыла четверых альпинистов. Как сообщает Telegram-канал SHOT, это второе чрезвычайное происшествие на этом пике за неделю.
Лавина сошла около 10:00 мск на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык в Бурятии. Под снегом оказались минимум четыре человека. Их состояние остаётся неизвестным. Спасатели уже выдвигаются к месту происшествия.
21 апреля стало известно, что при восхождении на этот же пик погибли трое опытных альпинистов. Во время спуска у группы порвалась связка — туристы получили травмы и погибли от переохлаждения.
Остальные участники спустились к трассе ночью, оставили записку о трёх погибших в придорожном кафе и вернулись в лагерь. Утром владелец кафе передал информацию полицейским и спасателям.
