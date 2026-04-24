Отец выстрелил в 11-летнего сына в туалете аэропорта
Мужчина, путешествовавший по США с 11-летним сыном, выстрелил в него в туалете аэропорта. Об этом пишет Daily Mail.
Трагедия развернулась в аэропорту Элко, штат Невада. 37-летний Джованни Перес и его сын Каллан отправились в путешествие на арендованном автомобиле. Однако по дороге машина сломалась, и ее отбуксировали на стоянку аэропорта, где путешественники могли взять новый транспорт.
В какой-то момент Каллан, вероятно, решил воспользоваться туалетом. Его отец последовал за ним и внезапно выстрелил в мальчика. Попытки спасти пострадавшего оказались безуспешными. Вскоре после этого Джованни Перес был найден без сознания около здания регистрации.
По данным полиции, ранее Каллан написал эссе о своем отце, которое заняло третье место в конкурсе «Отец года». Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
