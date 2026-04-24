Россиянин заплатил пенсионеру кровью за помятые цветы в клумбе
В Партизанске правоохранители задержали 74-летнего пенсионера. Следствие обвиняет его в покушении на 40-летнего соседа. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Инцидент произошёл 23 апреля около дома № 19 по улице Сосновой в селе Авангард. Между мужчинами возник конфликт. Причиной стали повреждённые цветы на клумбе, принадлежащей пенсионеру.
В ходе ссоры пожилой мужчина достал самодельное огнестрельное оружие и выстрелил оппоненту в грудь. Старик решил, что противник погиб, после чего покинул место преступления. Однако сосед, несмотря на серьёзную потерю крови, выжил.
Вскоре после происшествия правоохранители задержали пожилого любителя цветов. Следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
