В Подмосковье поймали наркокурьера из Башкирии с эфиром и гашишем

13 ноября 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

39-летнеего жителя Башкирии, перевозившего наркотики, задержали у деревни Пуговичино Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудники дорожно-постовой службы в ходе патрулирования заметили стоящую рядом с лесом машину. Водитель сначала не смог объяснить, что он там делает, а потом признался, что в багажнике его автомобиля находится спайс, а приехал он, чтобы забрать из тайника-«закладки» гашиш. На место вызвали следственно-оперативную группу.





«В багажном отсеке машины полицейские нашли свёрток с веществом общей массой более одного килограмма. Экспертиза показала, что это наркотическое вещество метиловый эфир. А в лесу по координатам, указанным водителем, обнаружился пакет с гашишем общей массой более 400 граммов», — говорится в сообщении.