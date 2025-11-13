Достижения.рф

В Хабаровске посадили легализовавшего почти 900 млн рублей предпринимателя

Фото: istockphoto/utah778

Центральный районный суд Хабаровска признал местного предпринимателя виновным в легализации 877,9 млн рублей и приговорил его к четырём годам и трём месяцам лишения свободы. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу в Telegram‑канале.



По версии надзорного ведомства, эти средства, предназначавшиеся для строительства школ в Хабаровском и Забайкальском краях и на объект газоснабжения в Чите, похитил и затем легализовал осуждённый, действовавший в составе организованной группы.

Бизнесмен вводил бюджетные деньги в легальный оборот, оформляя их как прибыль по фиктивным гражданско‑правовым договорам.

Фигурант будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Никита Кротов

