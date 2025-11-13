В Хабаровске посадили легализовавшего почти 900 млн рублей предпринимателя

13 ноября 2025, 14:16

Хабаровского бизнесмена посадили за легализацию 877,9 млн рублей

Фото: istockphoto/utah778

Центральный районный суд Хабаровска признал местного предпринимателя виновным в легализации 877,9 млн рублей и приговорил его к четырём годам и трём месяцам лишения свободы. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу в Telegram‑канале.