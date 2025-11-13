Достижения.рф

Выбили зуб и вырвали волосы: безбилетники напали на контролеров в автобусе

Фото: iStock/Anna Savina

В Казани пассажир выбил зуб контролеру в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в телеграм-канале.



Инцидент произошел в общественном транспорте №62 около остановки «Вертолетный завод. Молодые люди отказались показывать билеты и заявили, что оплатят проезд позже. Когда контролер объяснил, что так нельзя, и стал составлять протокол, один из пассажиров перешел к агрессии и насилию.

Его спутница набросилась на второго сотрудника, девушку, и оттаскала ее за волосы. Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.

Лидия Пономарева

