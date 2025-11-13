Выбили зуб и вырвали волосы: безбилетники напали на контролеров в автобусе

13 ноября 2025, 15:04

В Казани пассажир выбил зуб контролеру после просьбы показать билет

Фото: iStock/Anna Savina

В Казани пассажир выбил зуб контролеру в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» в телеграм-канале.