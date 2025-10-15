В Подмосковье поймали наркоторговца-рецидивиста

15 октября 2025, 09:10

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Электростали 45-летнего жителя Ногинска по подозрению в сбыте наркотиков. Ранее мужчину уже судили за аналогичное преступление. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Задержание произошло около одного из домов на Ногинском шоссе. В кармане спортивных брюк злоумышленника полицейские нашли пакет со 114 свёртками с метадоном.





«Мужчина рассказал, что пакет с наркотиками он, по указанию своих кураторов, должен был спрятать в тайнике на территории города Электросталь», — говорится в сообщении.