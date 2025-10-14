В Петербурге на Шоссейной улице КАМАЗ протаранил внедорожник
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Шоссейной в вечернее время. Столкнулись грузовой автомобиль КАМАЗ и легковой внедорожник Suzuki, передает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Причиной аварии стал неправильный маневр водителя иномарки. Женщина-автовладелец значительно превысила границы перекрестка при выполнении разворота. Водитель большегруза, следовавший по главной дороге, не успел своевременно отреагировать на возникшую опасность и влетел во внедорожник.
В результате ДТП никто не получил травм. В настоящее время участники инцидента ожидают прибытия сотрудников дорожно-патрульной службы для оформления всех необходимых документов.
