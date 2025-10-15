В Индии крокодил утащил женщину под воду и всплыл с ее останками
В индийской реке Харасрота гребнистый крокодил напал на местную жительницу и растерзал ее плоть. Об этом сообщает издание Times of India.
Жертвой хищника стала 59-летняя Судамини Махала. Женщина занималась стиркой на берегу реки, когда рептилия внезапно схватила её зубами и утянула под воду. Очевидцы, находившиеся неподалёку, не смогли предотвратить трагедию.
Когда крокодил вновь показался на поверхности, в его пасти находилась лишь часть тела несчастной. Остальную часть хищник успел съесть. У погибшей остались муж и двое сыновей, которые тяжело переживают утрату.
