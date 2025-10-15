15 октября 2025, 06:01

Times of India: в Индии крокодил утащил женщину под воду и всплыл с ее останками

Фото: istockphoto / Carl Jani

В индийской реке Харасрота гребнистый крокодил напал на местную жительницу и растерзал ее плоть. Об этом сообщает издание Times of India.