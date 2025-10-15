Видео с упавшим под колеса трамвая жителем Улан-Удэ появилось в Сети

15 октября 2025, 01:54

В Улан-Удэ мужчина выжил после падения под трамвай

Фото: istockphoto / Evgeniy Akimenko

В Улан-Удэ неустойчиво державшийся на ногах пассажир во время выхода из трамвая внезапно потерял равновесие и оказался под движущимся составом. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».