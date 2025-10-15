Видео с упавшим под колеса трамвая жителем Улан-Удэ появилось в Сети
В Улан-Удэ мужчина выжил после падения под трамвай
В Улан-Удэ неустойчиво державшийся на ногах пассажир во время выхода из трамвая внезапно потерял равновесие и оказался под движущимся составом. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».
По счастливому стечению обстоятельств механизмы транспортного средства прошли в стороне, а положение тела мужчины оказалось таким, что колёса трамвая его не задели.
Осознав, что остался цел, пострадавший попытался незаметно покинуть место происшествия. Однако внимательные свидетели происшествия не позволили ему скрыться и настояли на вызове медицинских работников для осмотра.
