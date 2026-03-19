В Подмосковье поймали рецидивиста на краже антиквариата из частного дома

Мужчину, проникшего в дом в деревне Пыжово под Каширой и укравшего оттуда антикварные вещи, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





О краже стало известно благодаря установленной в доме сигнализации: патруль росгвардейцев выехал на место по поступившему сигналу тревоги.





«У дома правоохранители заметили мужчину с вещами в руках. Увидев росгвардейцев, подозрительный прохожий попытался скрыться, но его поймали», — говорится в сообщении.