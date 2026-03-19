В Подмосковье поймали рецидивиста на краже антиквариата из частного дома
Мужчину, проникшего в дом в деревне Пыжово под Каширой и укравшего оттуда антикварные вещи, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
О краже стало известно благодаря установленной в доме сигнализации: патруль росгвардейцев выехал на место по поступившему сигналу тревоги.
«У дома правоохранители заметили мужчину с вещами в руках. Увидев росгвардейцев, подозрительный прохожий попытался скрыться, но его поймали», — говорится в сообщении.Задержанный оказался 39-летним ранее судимым за кражу местным жителем. Выяснилось, что он выдавил стеклопакет, проник в чужой дом и забрал оттуда ценные вещи, в том числе банкноты царской России, иконы, антикварные предметы и книги, а также драгоценности общей стоимостью свыше 100 тысяч рублей.