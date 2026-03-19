В Сибири задержали пособников мошенников, обслуживавших подпольные колл-центры
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы лиц, которая обеспечивала техническую базу для работы мошеннических колл-центров.
Четверо жителей Новосибирска и Иркутска были задержаны по подозрению в организации каналов связи, через которые злоумышленники из-за границы обзванивали россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, фигуранты дела арендовали офисные помещения в двух сибирских городах, где установили специальное оборудование — сим-боксы. Эти устройства позволяют одновременно использовать большое количество сим-карт для пропуска телекоммуникационного трафика. В ходе обысков полицейские изъяли более полутора тысяч сим-карт, три сим-бокса, а также антенны, ноутбуки, мобильные телефоны и банковские карты.
Как выяснили оперативники, задержанные действовали по указанию анонимных кураторов. Они обеспечивали бесперебойную работу оборудования, которое маскировало зарубежное происхождение звонков. Благодаря этой схеме аферисты, находящиеся за пределами России, могли использовать номера с российским кодом для общения с потенциальными жертвами. Под видом сотрудников банков или правоохранительных органов они пытались выведать у граждан персональные данные и получить доступ к их счетам.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентских терминалов. В настоящее время следователи устанавливают возможных соучастников преступления, а также каналы координации действий с заказчиками противоправной деятельности. Расследование продолжается.
