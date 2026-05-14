В Подмосковье поймали рецидивиста, укравшего и пропившего деньги пенсионерки

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Инцидент произошёл в городе Электросталь. Пенсионерка поставила сумку на скамейку в парке и отвлеклась. Прохожий воспользовался этим и вытащил из сумки кошелёк, в котором лежали девять тысяч рублей.

«Росгвардейцы уточнили приметы вора, немедленно приступили к поискам и в результате задержали подозреваемого в одном из близлежащих кварталов», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался 52-леним местным жителем, ранее судимым за аналогичное преступление. Мужчина рассказал, что успел потратить украденные деньги на спиртные напитки. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.
Лев Каштанов

