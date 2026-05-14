Россиянин из ревности забил жену до смерти и выбросил тело в реку
В городе Троицке Челябинской области мужчина убил свою жену, после чего вывез тело на автомобиле. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
В полицию обратилась местная жительница: девушка сообщила, что её 50-летняя мать несколько дней не выходит на связь. Женщина не появлялась на работе, а из дома пропал ковёр. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Подозреваемым стал 56-летний сожитель женщины.
Выяснилось, что между супругами произошёл конфликт на почве ревности. Во время ссоры мужчина жестоко расправился с женой. Затем он попытался скрыть следы преступления: вывез тело на собственном автомобиле и утопил в местном водоёме.
Подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что мотивом стала личная обида. Позже полицейские нашли тело жертвы и достали его из воды. Суд принял решение взять обвиняемого под стражу.
