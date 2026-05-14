В Краснодаре парень приезжал на такси в ЖК и из корысти поджигал иномарки
В Краснодаре задержали серийного поджигателя автомобилей. Подробности приводит пресс-служба МВД России.
Правоохранители подозревают 23-летнего жителя Кореновска в повреждении четырёх машин. По информации следствия, молодой человек приехал на такси во двор дома на улице Новороссийской, облил бензином и поджёг Toyota Land Cruiser.
Спустя неделю подозреваемый снова прибыл в Краснодар и по той же схеме поджёг BMW на той же улице. Огонь перекинулся на две соседние иномарки. Оперативники задержали злоумышленника недалеко от его дома в Кореновске и доставили в Краснодар.
По предварительной версии, молодой человек совершал поджоги из корыстных побуждений. В пресс-службе МВД сообщили, что теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
