В Подмосковье поймали рецидивиста, укравшего мотоцикл

25 марта 2026, 09:00

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали 41-летнего ранее неоднократно судимого жителя Московской области по подозрению в краже кроссового мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, в Климовске мужчина вечером вскрыл гараж, нашёл там мотоцикл стоимостью 300 тысяч рублей, попытался завести его, но не смог. Тогда он докатил технику до станции Весенняя и увёз её на электричке на станцию Столбовая.





«Подозреваемого задержали в заброшенном доме в округе Чехов. Там же находился похищенный мотоцикл. Правоохранители вернули его законному владельцу», — говорится в сообщении.