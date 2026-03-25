Три подростка с пневматическим пистолетом ограбили магазин и ПВЗ в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали троих несовершеннолетних, подозреваемых в нападениях на торговые точки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и региону.
По версии следствия, все произошло в Выборгском районе. Сначала подростки ворвались в пункт выдачи заказов и забрали товар на девять тысяч рублей, не оплатив его. Затем они зашли в сетевой магазин, где попытались похитить алкоголь. Один из налетчиков выстрелил из пневматического пистолета в 47-летнюю сотрудницу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Полицейские поймали юных грабителей менее чем через час. Ими оказались 14-летний шестиклассник и двое его 16-летних товарищей. Младший из них недавно уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж по нескольким эпизодам, а на одного из старших в прошлом году завели несколько дел о кражах. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также: