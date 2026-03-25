На Шри-Ланке крокодил утащил девочку, ее нашли живой спустя четыре часа
Девятилетняя девочка стала жертвой крокодила на Шри-Ланке во время купания в пруду. Об этом сообщает издание Hiru News.
Инцидент произошел 19 марта, когда ребенок пришел к водоему с бабушкой. Местные жители сразу собрались на месте происшествия, а также уведомили полицию и управление по охране дикой природы. Поисковая операция продолжалась около четырех часов. Спасатели нашли малышку живой и доставили в больницу. К сожалению, раны оказались смертельными.
