Достижения.рф

На Шри-Ланке крокодил утащил девочку, ее нашли живой спустя четыре часа

Фото: iStock/Carl Jani

Девятилетняя девочка стала жертвой крокодила на Шри-Ланке во время купания в пруду. Об этом сообщает издание Hiru News.



Инцидент произошел 19 марта, когда ребенок пришел к водоему с бабушкой. Местные жители сразу собрались на месте происшествия, а также уведомили полицию и управление по охране дикой природы. Поисковая операция продолжалась около четырех часов. Спасатели нашли малышку живой и доставили в больницу. К сожалению, раны оказались смертельными.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0