Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера

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За последний месяц в Средиземном море произошли взрывы на трех танкерах, повредившие суда. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.
По данным СМИ Италии, 15 февраля в порту их страны Савона на танкере Seajewel произошли два взрыва, оставившие пробоину на корпусе. Экипаж судна под мальтийским флагом сообщил о происшествии во время выгрузки нефти.
Напомним, что 23 декабря российское судно Ursa Major также пострадало в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром от трех взрывов, оставивших пробоину 50 на 50 см. В компании, связанной с Минобороны РФ, инцидент назвали терактом.
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«За последний месяц взрывы произошли на трех нефтяных танкерах в Средиземном море в ходе отдельных инцидентов. (...) В конце января у турецкого порта Джейхан был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm. В феврале у берегов Ливии был поврежден танкер для перевозки химических продуктов Grace Ferrum, шедший под флагом Либерии», — приводит агентство Reuters примеры происшествий.Источники Reuters также отметили, что причины взрывов остаются неизвестными, а Grace Ferrum требует спасательной операции.
Напомним, что 23 декабря российское судно Ursa Major также пострадало в международных водах между автономным сообществом Испании Мурсией и Алжиром от трех взрывов, оставивших пробоину 50 на 50 см. В компании, связанной с Минобороны РФ, инцидент назвали терактом.
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Мария Моисеева