В Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся

Фото: telegram-канал «Столичный СК»
В Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших задержан на месте, второй скрылся, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.
По данным следствия, мужчины отказались подчиниться требованиям полиции и проявили агрессию, что привело к потасовке.
Представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что для пресечения нападения был произведен предупредительный выстрел в воздух. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.
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Представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что для пресечения нападения был произведен предупредительный выстрел в воздух. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.
«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника», — добавила Ирина Волк.Читайте также:
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Мария Моисеева