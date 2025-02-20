Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы

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В Дагестане двое чиновников, Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов, устроили стрельбу во время конфликта с подрядчиками, которые занимались строительством школы в селе Хурик.
Инцидент произошел 14 февраля, а через три дня подозреваемые сами явились в полицию. Уточняется, что напавшие на работников заранее вооружились огнестрельным оружием.
В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.
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В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.
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Мария Моисеева