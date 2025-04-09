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В Подмосковье поймали угонщика-рецидивиста

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Полицейские задержали ранее судимого 33-летнегно жителя Орехово-Зуева по подозрению в краже автомобиля в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник проник в иномарку, припаркованную около одного из домов в Пересвете, с помощью специального устройства запустил двигатель, включил глушитель противоугонного радиосигнала и отогнал автомобиль в гараж-отстойник во Владимирской области. Там он разобрал угнанную машину за запчасти, которые затем продал в Москве. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали угонщика по месту проживания, а также обыскали гараж-отстойник, где нашли сумку с документами, разрезанные регистрационные знаки разных машин, а в печке — обгоревшие госномера угнанной машины.

Против задержанного завели дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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Губернатор Воробьёв назвал главную обязанность подмосковных властей перед жителями
09 апреля 2025, 09:59

Андрей Воробьёв (Фото: сайт kremlin.ru)

Задача властей Подмосковья – сделать так, чтобы жители чувствовал перемены и планировали своё будущее в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям». Так он ответил на вопрос, стал ли он ближе к земле, отработав более 10 лет в парламенте и свыше 12 лет губернатором.
«Каждая работа по-своему сложна. В Госдуме ты несёшь ответственность за законы. Другое дело, насколько ты чувствуешь, как буква закона влияет на то, что происходит в жизни человека. Наша задача – управлять территорией так, чтобы житель чувствовал перемены, чтобы он хотел планировать своё будущее в Подмосковье. Для этого мы используем единственное возможное для управления большими системами – всё самое современное и умное. Сегодня это, прежде всего, цифра», – отметил глава региона.
Как напомнило издание, 8 апреля Воробьёв встретился с президентом Владимиром Путиным. Губернатор рассказал «Ведомостям» об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес и о модернизации коммунальной инфраструктуры после трудной зимы 2023 года.

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Строительная готовность ЖК «Онегин» в Подмосковье превышает 50%
09 апреля 2025, 09:58

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Подольск Московской области продолжается строительство жилого комплекса «Онегин». Строительная готовность объекта превышает 50%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области. Девелопером проекта выступает ГК «Развитие».
В корпусе 1Б продолжается возведение монолитного каркаса. Работы на техническом этаже и кровле находятся на завершающей стадии. С 3 по 15 этаж ведется каменная кладка.

В корпусе 1А завершаются кровельные и фасадные работы, монтаж вентиляции, обустройство внутренних инженерных сетей водопровода и канализации. Выполняется подготовка к монтажу лифтов, а также электромонтажные работы и кладка балконов. Строители приступили к монтажу стяжки полов и продолжают штукатурные работы. Монтаж окон завершен, в ближайшее время начнется установка витражей.

В составе ЖК «Онегин» — 10 секций высотой от 20 до 22 этажей. Проектом предусмотрено 802 квартиры, а также подземный и гостевой паркинг на 359 машино-мест. Для комплекса разработан ландшафтный дизайн закрытого двора.

Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой: поблизости находятся детские сады, школа, объекты бытового обслуживания, магазины, кафе, пункты выдачи заказов, аптеки и медицинские учреждения. Вблизи расположены парк культуры и отдыха им. В. Талалихина и музей-заповедник «Подолье».

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В Шатуре открылся музыкальный конкурс-фестиваль им. Н.Н. Калинина
09 апреля 2025, 09:56

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Областной открытый музыкальный конкурс-фестиваль имени Н.Н. Калинина открылся в Шатурской детской школе искусств, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Конкурс-фестиваль проводится уже в четвёртый раз, в этом году его участниками стали свыше 300 юных певцов-народников и музыкантов, играющих на народных инструментах. В жюри вошли профессора академии им. Гнесиных, заслуженные артисты России», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава округа Николай Прилуцкий, он пожелал юным музыкантам удачи, а членам жюри — принимать взвешенные решения.

Победители конкурса выступят вместе с ансамблем народных инструментов им. Зыкиной «Россия» на концерте, который состоится 19 апреля в корпусе лицея «Перспектива» в Шатуре.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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#музыканты
#вокал
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Загруженность подмосковных дорог утром 9 апреля составила четыре балла
09 апреля 2025, 09:42

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

На четыре балла из десяти максимальных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 апреля, пробки отмечаются при движении в сторону Москвы на двух федеральных трассах и четырёх шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные заторы наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Минское, Каширское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали свыше 833 тысяч машин, что на 4,2% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

В областном Минтрансе напомнили, что сегодня днём в регионе местами ожидается снег и возможна гололедица, поэтому водителям следует быть максимально внимательными, держать дистанцию, не превышать скорость, избегать резких маневров и заранее притормаживать у пешеходных переходов.

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Подмосковным аграриям доступно шесть курсов в области животноводства
09 апреля 2025, 09:35

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Для повышения квалификации работников сельского хозяйства и агропромышленного комплекса во втором квартале жителям Подмосковья, занимающимся сельским хозяйством и фермерством, предлагаются курсы по шести профессиональным программа, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Обучение проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Российская академия менеджмента и аналитики в животноводстве». Доступны очная и дистанционная формы обучения.

С 10 по 11 апреля пройдёт дистанционное обучение по программе «Требования к видам племенных хозяйств». Слушатели узнают об основных законодательных нормах в этой отрасли.

С 14 по 16 мая также в онлайн-формате пройдёт курс «Основы нормированного кормления сельскохозяйственных животных». Участники изучат особенности физиологического состояния и продуктивности животных.
С 19 по 23 мая пройдёт очный курс «Оценка экстерьера молочного скота» с посещением ферм Московской области. Участники изучат основы селекции, научатся оценивать коров по внешним признакам и анализировать полученные данные.

Дополнительно с 26 по 30 мая запланировано дистанционное обучение по теме «Современные технологии заготовки, хранения, оценки и использования кормов». Также с 2 по 6 июня пройдёт очный курс «Искусственное осеменение крупного рогатого скота с основами ультразвуковой диагностики», практические занятия которого будут организованы на предприятиях Московской области.

В планах организовать обучение по программе «Применение информационных технологий в селекционно-племенной работе — ИАС "СЕЛЭКС. Молочный скот" (новые возможности)», практика которого также будет проходить на базе региональных хозяйств.

По окончании обучения слушателям выдадут удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Подробную информацию о программах можно изучить на официальном сайте, контактная информация: 8(496)767-68-38, 8(980)530-47-63, 8(496)767-68-38, 8(910)421-14-30, электронная почта: info@ramj.ru.

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