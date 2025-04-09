В Подмосковье поймали угонщика-рецидивиста

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали ранее судимого 33-летнегно жителя Орехово-Зуева по подозрению в краже автомобиля в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник проник в иномарку, припаркованную около одного из домов в Пересвете, с помощью специального устройства запустил двигатель, включил глушитель противоугонного радиосигнала и отогнал автомобиль в гараж-отстойник во Владимирской области. Там он разобрал угнанную машину за запчасти, которые затем продал в Москве. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей», — говорится в сообщении.Полицейские задержали угонщика по месту проживания, а также обыскали гараж-отстойник, где нашли сумку с документами, разрезанные регистрационные знаки разных машин, а в печке — обгоревшие госномера угнанной машины.
Против задержанного завели дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.
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