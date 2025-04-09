Пожар в роддоме на востоке Москвы

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На востоке Москвы в семиэтажном административном здании роддома произошел пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС РФ, открытое горение было успешно ликвидировано.
Во время инцидента пожарные оперативно провели эвакуацию и спасли 39 человек, из которых 29 были извлечены из задымленной зоны на 7-м этаже. Шестеро из спасенных были эвакуированы с помощью автолестницы. Все пациенты и медицинский персонал были размещены в другом корпусе больницы.
В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, однако благодаря быстрой реакции спасательных служб удалось избежать более серьезных последствий. МЧС продолжает следить за ситуацией.
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В настоящее время причины возникновения пожара устанавливаются, однако благодаря быстрой реакции спасательных служб удалось избежать более серьезных последствий. МЧС продолжает следить за ситуацией.
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Дарья Осипова