Михаил Ефремов вышел на свободу

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Сегодня, 9 апреля, Михаил Ефремов вышел из колонии, где провел почти пять лет за смертельное ДТП. Суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении (УДО. Об этом передает корреспондент «Super» с места событий.
61-летний актер, который должен был отбывать наказание до 2027 года, получил шанс на новую жизнь благодаря состоянию здоровья. У Ефремова выявлены серьезные проблемы с дыхательной системой, требующие специализированной медицинской помощи. На судебном заседании он пообещал навсегда отказаться от алкоголя и больше никогда не садиться за руль.
Ранее актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.
До этого сообщалось, что квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов.
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Ранее актер Станислав Садальский порассуждал о здоровье своего коллеги по цеху Михаила Ефремова, а заодно признался, что сам в свое время злоупотреблял алкоголем. Садальский в итоге смог отказаться от спиртного.
До этого сообщалось, что квартиру народного артиста РСФСР Михаила Ефремова шумоизолируют. Ремонт жилья пришлось делать из-за журналистов.
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Дарья Осипова